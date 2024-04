Tentata rapina a un furgone portavalori a Sala Consilina

Assalto a un furgone portavalori, questa mattina a Sala Consilina, in provincia di Salerno, in pieno centro cittadino. Quattro malviventi, a quanto si apprende, a volto coperto ed armati sono scesi da una Jeep Renegade di colore nero con armi in pugno tentando di portare via ad una guardia giurata il borsone con il denaro che lo stava depositando presso la sede centrale dell'ufficio postale di via Mezzacapo. La guardia giurata ha svenato il colpo chiudendosi all'interno del portavalori. Uno dei malviventi è anche entrato all'interno dell'ufficio postale impugnando un mitra, ma non è riuscito a portare via nulla. I malviventi sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Un impiegato dell'ufficio si è sentito male per lo spavento ed è stato accompagnato presso il vicino ospedale di Polla a bordo di un'ambulanza del 118. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA