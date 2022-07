Napoli, al via il Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Tutto pronto per il primo week end all'insegna del gusto, dell'arte e della cultura sul Lungomare Caracciolo di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di sostenibilità e le peculiarità della filiera bufalina: questo e molto altro ancora sarà "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse che dal 9 al 17 luglio offrirà al grande pubblico 36 stand di food e 50 chef che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina.

Ma l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offrirà anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Media Partner dell'evento: Radio Marte; Ho.Re.Ca News e Time4Stream.

Gli spettacoli del week end: sabato, 9 luglio, la musica di Valentina Stella e poi a seguire Radio Marte Show. Domenica, 10 luglio, Riccardo Fogli, Michele Selillo e Rita Ciccarelli.

