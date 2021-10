Olio e prodotti del Cilento sbarcano a Monaco di Baviera

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - I prodotti del Cilento sbarcano a Monaco di Baviera dal 17 novembre prossimo grazie ad un accordo di "Campania Tipica" (marchio che raccoglie circa 30 imprese con capofila la cooperativa A.MA Cilento) - con alcuni ristoranti, tra i quali il "BIstrot Partenopeo". Nei menu bavaresi entrerà anzitutto l' olio EVO prodotto dalla cooperativa con sede a Pisciotta (Salerno), all' interno del Parco Nazionale del Cilento. "E' un' olio - dice Roberto Cavaliere, presidente di A.MA Cilento - ottenuto da olive raccolte precocemente, coltivato in modo naturale, senza uso di pesticidi, e lavorato con moderne tecniche di raccolta e di spremitura. Un olio giallo paglierino, dal gusto sufficientemente armonico, tendenzialmente dolce con note di mandorla e a volte di pinolo. Si caratterizza per un fruttato di oliva di media intensità in cui si distinguono delicati sentori erbacei e di mela verde"..

L' olio EVO è prodotto in circa tre ettari di oliveti , all' interno del quali è stato realizzato l' Agriturismo "Principe di Vallescura", casette disseminate tra gli ulivi, per un turismo esperienziale che offre la raccolta delle olive, il trekking, e a breve, la raccolta del miele dagli alveari.

Oltre all' olio nei menu dei ristoranti di Monaco di Baviera entreranno, vini, formaggi, salumi, marmellate e miele del Cilento. Prodotti di qualità di piccole imprese, che, superando il gap dell' accesso alla grande distribuzione, si affacciano nei ristoranti e negozi delikatessen europei. "Siamo presenti con i prodotti di 'Campania Tipica' in 11 punti vendita tra Italia, Danimarca, Gran Bretagna , e , a breve, in Spagna, a Barcellona", aggiunge Cavaliere.

Con le produzioni tipiche, che comprendono anche l' artigianato della ceramica e della cosmetica, si recuperano tradizioni e cultura del Cilento. E' l' obbiettivo del "Progetto CompraSud" .

per la promozione delle piccole e medie imprese meridionali e di marchi e produzioni antiche , a cui "Campania Tipica" ha aderito. (ANSA).