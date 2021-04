Errico Porzio sfida la crisi e apre terzo locale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Errico Porzio sfida la crisi, apre un altro locale e dà lavoro ad altri pizzaioli. Con il format di "Porzio…ni di Pizza" dopo la sede storica di Soccavo e quella del Vomero, attiva dallo scorso dicembre, lunedì 3 maggio Errico Porzio inaugurerà un nuovo locale a Secondigliano.

Il format propone pizza al taglio e specialità della friggitoria da asporto.

"È il nostro modo di reagire alla crisi" - dice Porzio - "profondendo entusiasmo e garantendo sempre prodotti di alta qualità in un'ambiente curato e sicuro".

Per l'inaugurazione della nuova sede, in Corso Secondigliano 349, Porzio e i suoi collaboratori accoglieranno visitatori, ospiti e "assaggiatori", a partire dalle 18.00 (ANSA).