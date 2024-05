The Riot for love, l'istallazione distribuisce profilattici

Venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 19,00, al Riot in via Kerbaker 19 a Napoli, sarà presentata al pubblico l'opera di Marianna Vittorioso "The Riot for Love", ispirata al tema di Alice nel Paese delle Meraviglie.

L'istallazione, oltre a veicolare un messaggio artistico, ha anche un'altra funzione: quella di "distributore" di preservativi. Il fruitore è infatti invitato a prenderli gratuitamente e servirsene.

Momento centrale della serata sarà il talk che vedrà confrontarsi sul tema della prevenzione e dell'emergenza Mst (Malattie sessualmente trasmissibili) Luigi Scarpato, medico chirurgo specialista in dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, dirigente medico presso l'Istituto di Tumori Pascale di Napoli; Viviana Rizzo, infettivologa e responsabile salute Antinoo Arcigay Napoli; Antonello Sannino, Presidente Antinoo Arcigay Napoli; Claudio Finelli, referente cultura Antinoo Arcigay Napoli, Monica Vinco, Lelo MarComms Manager Italy e l'artista Marianna Vittorioso. A coordinare l'incontro sarà Salvio Parisi, giornalista e fotografo.

All'istallazione, ideata per gli spazi del basement e che rimarrà permanentemente nel locale, si unisce il corner fotografico che accoglie i visitatori all'ingresso del Riot e che sancisce la collaborazione fra Marianna Vittorioso e il fotografo Lorenzo Cabib. Grazie alla collaborazione con Antinoo Arcigay Napoli, durante il corso della serata sarà possibile effettuare test gratuiti e anonimi in uno spazio appositamente adibito. Chiuderà la serata il docubeat dei Club Tasso, collettivo napoletano che unisce alla musica le arti visive, coniugando immagini di repertorio e sperimentazione di nuovi suoni. L'evento si inserisce nel progetto "Love with Courage/Protect with Love…nun t''o scurdà" e gode del Patrocinio del Comune di Napoli e di Antinoo Arcigay Napoli.



