Due brani di Enzo Avitabile nel nuovo film di Paolo Sorrentino

Due brani strumentali di Enzo Avitabile nella colonna sonora del film di Paolo Sorrentino, "Parthenope". In concorso al 77° Festival di Cannes e accolto da una lunga standing ovation in sala, il nuovo lavoro del regista premio Oscar è un omaggio alla sua Napoli, al mare di Capri, alla giovinezza, alla malinconia, alla spensieratezza e agli imprevedibili volti dell'amore. Nella colonna sonora di Parthenope (una coproduzione Italia/Francia) sono inclusi anche "Napoletana" e "Popularia", due brani composti dal maestro Enzo Avitabile. Il cantautore, compositore e sassofonista partenopeo, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d'Argento, del Premio Ennio Morricone, del Ciak d'Oro e del Globo d'Oro per i suo lavori in ambito cinematografico, dice all'ANSA: "Sono felice e onorato di essere presente in quest'opera di Paolo Sorrentino. Un regista che stimo e ammiro da sempre, molto sensibile e attento alla musica".

Classe 1955, Enzo Avitabile è un artista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e geografici per seguire nuove strade. Nella sua lunga carriera ha ricercato un suono inedito, non solamente originale, ma vitale ed essenziale. Una ricerca continua di innovazione musicale che lo ha portato a collaborare con artisti internazionali come James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Mori Kante, Afrika Bambaataa, Khaled, Manu Dibango. Lo scorso 17 maggio, a distanza di 20 anni dalla sua prima pubblicazione, è uscita una speciale ristampa in vinile del suo album "Salvamm'o munno", lavoro che ha segnato una svolta nella carriera di Enzo Avitabile e l'inizio nel suo viaggio nella world music.



