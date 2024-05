A Napoli sequestro da un milione per imprenditore del clan

Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Napoli a un affiliato condannato in quanto ritenuto affiliato al clan Lo Russo di Napoli.

Il decreto è stato emesso su richiesta congiunta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dal direttore della DIA.

Il sigilli riguardano due società attive nel settore commerciale, 6 beni immobili, numerosi oggetti preziosi e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro.

Le indagini dirette, nel corso degli anni, dalla DDA di Napoli hanno individuato il particolare ruolo dell'odierno prevenuto che, guidando di fatto un'azienda di riferimento del clan, consentiva all'organizzazione criminale di diversificare i propri settori di investimento negli appalti di servizi presso la Pubblica Amministrazione.



