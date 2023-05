900 anni abbazia Montevergine, celebrazione con il card. Parolin

(ANSA) - MERCOGLIANO (AVELLINO), 28 MAG - "Può essere un pericolo dare la chiave della propria casa a qualcuno: può entrare in qualsiasi momento. So però che sarò sempre ben accolto". Lo ha detto sorridendo il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, dopo la consegna delle chiavi della città di Mercogliano e la cittadinanza onoraria in occasione dell'apertura dell'anno Giubilare Verginiano della comunità benedettina del santuario mariano di Montevergine.

Parolin ha raggiunto l'Abbazia fondata nel 1124 da san Guglielmo di Vercelli in funicolare.

"Da oggi - ha detto il legato pontificio- avrete un posto speciale nei miei affetti. Papa Francesco - ha detto rivolgendosi alla comunità benedettina e agli irpini - è a voi vicino con la preghiera a Mamma Schiavona che tutto concede e tutto perdona". Alla cerimonia sono presenti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

"È importante tenere presenti e vive le nostre radici cristiane per sostenere il nostro impegno civile nella società e, come insegna Papa Francesco, per essere vicini e prendersi cura delle persone nella quotidianità". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, incontrando i giornalisti prima di presiedere la concelebrazione per l'avvio dell'anno giubilare dell'abbazia di Montevergine. Parolin, che è stato ricevuto dall'Abate di Montevergine, Riccardo Guariglia, ha guidato la delegazione pontificia della quale fanno parte l'Abate ordinario di Subiaco, Mauro Meacci, e l'Abate di Santa Maria di Oliveto Maggiore, Diego Gualtiero Rosa. Sulla possibile visita del Papa al santuario mariano fondato novecento anni fa da san Guglielmo di Vercelli, il segretario di Stato ha ricordato la fitta agenda dei viaggi programmati da Papa Francesco, aggiungendo: "Alle fine però è lui che decide. Non perdiamo la speranza". (ANSA).