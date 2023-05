Piantedosi, nella regola benedettina le radici dell'Europa

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - La Regola benedettina, gli insegnamenti del santo patrono d'Europa sono, accanto al valore spirituale, "un monumento all'etica laica del servizio, per chiunque si riconosca nelle radici più profonde della cultura e della democrazia europea". Lo ha ricordato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla celebrazione d'apertura dell'anno giubilare per i 900 anni dalla fondazione dell'abbazia benedettina di Montevergine (Avellino), presieduta dal cardinale Pietro Parolin.

La Regola benedettina "dopo il crollo dell'Impero romano, nel momento più critico dell'Occidente, lanciò un seme di rinascita, un nuovo modello di comunità con al centro la persona". Un modello che, per Piantedosi, resta attuale "per la sua formula evoluta di convivenza sociale: un piccolo sistema a vocazione universale che invita a prendere gli uomini come sono, tenendo conto dei vulnerabili e valorizzando ciascuno per i suoi meriti". Insomma "rifuggire l'appiattimento ugualitario ma anche prendersi cura dei più fragili, ognuno compiendo la propria missione senza negligenze".

Il ministro concude ricordando come la statua di San Benedetto abbia resistito durante il terremoto a Norcia: "Allo stesso modo il messaggio del patrono d'Europa non vacilla, dovremo fare in modo che così sia anche per i terremoti non solo fisici che avremo in futuro. Intorno ai suoi insegnamenti potrà continuare a svilupparsi, per credenti e laici, l'architettura di valori da cui discende la nostra democrazia". (ANSA).