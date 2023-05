Sangiuliano, secolari luoghi di culto pilastri dell'Occidente

(ANSA) - MERCOGLIANO (AVELLINO), 28 MAG - "Luoghi come il santuario di Montevergine sono pilastri dell'Occidente e raccontano la nostra storia e la nostra cultura". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della inaugurazione dell'anno giubilare verginiano presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a 900 anni dalla fondazione dell'Abbazia.

Nel suo intervento dal palco, Sangiuliano, dopo aver ricordato la sua consuetudine con l'Abbazia di Montevergine ("È un luogo del cuore, per anni a maggio accompagnavo qui mia madre"), ha poi sottolineato "quanto i secolari luoghi di culto come Montevergine costituiscano la geografia identitaria della Nazione" e "la necessità di recuperare il valore della sacralità". (ANSA).