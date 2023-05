Papa Francesco, la cosa più bella di Napoli? I napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - "Mi saluti la cosa più bella che ha Napoli: i napoletani". Così Papa Francesco si è congedato dall'assessora all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, intervenuta in Vaticano all'incontro per la celebrazione del decimo anniversario della Pontificia Scholas Occurrentes alla quale il Comune di Napoli ha scelto di aderire come partner del Progetto "Scholas Cittadinanza - Napoli Città Educativa" con una delibera approvata dalla Giunta.

Nel corso dell'incontro il Santo Padre ha dialogato con le comunità di Scholas, sulla sorte nel mondo e salutato 'con gioia' la notizia dell'ingresso della Città di Napoli tra i partner dell'iniziativa. Scholas Occurrentes è un'organizzazione di diritto pontificio presente in una rete di 190 paesi per promuovere una cultura dell'incontro tra i giovani.

Il progetto cardine di Scholas Occurrentes è "Scholas Cittadinanza", realizzato per la prima volta a Buenos Aires nel 2001 coinvolgendo, da allora, oltre 15mila studenti in più di 22 Paesi.

"L'obiettivo generale del programma - ha spiegato Striano - è quello di promuovere una cultura dell'incontro tra i giovani ed incoraggiare un'educazione ispirata alla convivenza pacifica, ai valori civici ed alla partecipazione civica attiva. Questi principi possono rappresentare una misura utile per il contrasto alla dispersione scolastica, al degrado sociale, culturale ed economico, oltre che per promuovere e sostenere il valore della cittadinanza attiva come bene educativo".

Fra le azioni previste dal progetto, un'indagine sui problemi che i giovani stessi identificano come rilevanti per la loro comunità ed un processo di ricerca-azione finalizzato a presentare i risultati alle autorità e alla comunità educativa per trovare insieme soluzioni adeguate.

La popolazione target del progetto è costituita dai giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Napoli e, in particolare, è prevista la partecipazione di 300/400 giovani individuati dai dirigenti degli istituti scolastici partecipanti situati in diversi quartieri della città, sia pubblici che privati, religiosi e laici, e a diverso indirizzo (artistico, tecnico, scientifico o umanistico).

