Bomba d'acqua nell'Avellinese, uomo travolto dalla sua auto

(ANSA) - AVELLINO, 25 MAG - È stato recuperato il cadavere dell'uomo di cui erano in corso le ricerche nell'Avellinese dopo la bomba d'acqua che ha causato disagi ed allagamenti nella frazione Celzi di Forino e in altri comuni vicini.

Secondo una prima ricostruzione il contadino di 45 anni morto a Contrada (Avellino) stava andando in montagna quando è stato sorpreso dalla bomba d'acqua che ha interessato principalmente i comuni di Forino e Montoro. L'uomo era in una zona piuttosto impervia quando, nel tentativo di ancorare la macchina al terreno, è sceso in cerca di un supporto da mettere sotto le ruote. A quel punto sarebbe stato travolto dall'auto a causa del cedimento del freno a mano. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine - che verificheranno la dinamica dei fatti - e il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis: "E' una tragedia - dice all'ANSA - in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l'arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino - prosegue il sindaco - è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale". A Forino, come a Montoro, altro comune dell'area a sud di Avellino interessato dalla precipitazione, sono in arrivo le squadre della Protezione Civile regionale. In azione anche i vigili del fuoco di Avellino. (ANSA).