Il Teatro San Carlo in agitazione ma trionfa la musica

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Aspettando l'incontro tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, e i lavoratori del Massimo in programma domani, al San Carlo continua a trionfare la musica.

L'assenza dell'orchestra in scena, ieri in sciopero, non ha scalfito il successo di Pretty Yende e Nadine Sierra, due star della lirica che sono state accompagnate solo da un pianista, Luigi Angelo Maresca.

Le incertezze sul futuro legate alla decadenza del soprintendente Lissner per effetto del decreto legge che lo pensiona il 1 giugno avendo già compiuto 70 anni d'età sono alla base di un'agitazione dei sindacati che neppure un intervento di Manfredi sabato sera è riuscito a far rientrare alla vigilia dell'atteso concerto. Lo scorso 16 maggio c'era già stato un primo sit in dei sindacati Cigl, Cisl, Uil e Fials all'ingresso del teatro con la richiesta di stabilizzazione degli ultimi precari.

"È sempre un grande piacere e un grande onore potermi esibire a Napoli, nel magnifico Teatro San Carlo - commenta il giorno dopo Pretty Yende -, ogni volta è unica e questa volta è ancora più preziosa poiché ho condiviso questo momento di musica con la mia fantastica collega e amica Nadine Sierra. Ringraziamo moltissimo il Teatro. Questa occasione ha segnato il mio primo ritorno alle scene dopo la performance all'incoronazione delle loro Maestà all'Abbazia di Westminster".

Grande soddisfazione per il suo ritorno al San Carlo è stata espressa da Nadine Sierra: "Napoli e questo teatro custodiscono alcuni dei ricordi artistici più cari della mia carriera, è qui che ho fatto il mio debutto europeo e esibirmi insieme a cari amici come Pretty Yende e il maestro Pablo Mielgo è meraviglioso".

Prossimo spettacolo il 24 maggio alle 19 è Oper(a)mare, cori da opere e canzoni napoletane di ambientazione marina, direttore José Luis Basso, soprano Maria Agresta, al pianoforte Vincenzo Caruso. (ANSA).