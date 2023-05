A Benevento i detenuti sistemeranno l'archivio del tribunale

(ANSA) - BENEVENTO, 22 MAG - Un protocollo d'intesa per realizzare programmi di intervento formativi, lavorativi e ricreativi di varia tipologia, finalizzato alla sistemazione dell'Archivio del Tribunale, è stato sottoscritto a Benevento tra lo stesso Tribunale, l'Uepe, il Garante campano dei detenuti e la Rete "Sale della Terra".

" - ha dichiarato Marilisa Rinaldi, presidente del Tribunale di Benevento - ̀ ̀ . D'altra parte è l'articolo 27 che ce lo chiede e ce lo impone. L'informazione dovrebbe favorire il messaggio per cui la detenzione non è l'unica riparazione del reo, bensì educare colui che ha commesso un crimine è ciò che ne consente la risocializzazione. Dando dei piccoli segnali possiamo favorire il reinserimento di quante più persone possibili, rendendo un servizio alla società".

"La firma del protocollo prevede l'avvio di un progetto - ha aggiunto Marisa Bocchino, direttrice dell'Ufficio di esecuzione penale esterna - per cui ci saranno persone in esecuzione penale esterna che si occuperanno della sistemazione dell'archivio del Tribunale di Benevento. ̀, , o ' , ̀ , , , è ̀ , ". (ANSA).