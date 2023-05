Musei: Dal Pio Monte a Tesoro San Gennaro con guide speciali

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Turismo sostenibile per includere le fasce più deboli della società: succede a Napoli dove per la per la prima volta insieme due storiche istituzioni come il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro con l'Associazione La Scintilla Onlus - I colori della disabilità collaborano per creare spazi di crescita. Nasce così un unico percorso per i due siti, con biglietto integrato, all'interno di un progetto che mira all'autonomia personale e lavorativa di giovani con disabilità.

Protagonisti dell'iniziativa sono i ragazzi dell'Associazione La Scintilla, attiva da un trentennio, che affiancheranno le guide dei complessi museali, accoglieranno il pubblico e condurranno i visitatori diventando narratori di arte e bellezza. Gli itinerari di Scintillarte, con prenotazione obbligatoria on line, apriranno al pubblico a partire dal 15 maggio e si terranno due volte a settimana (lunedì ore 11 e ore 15 - mercoledì ore 11). Si potrà scegliere un biglietto unico per la visita combinata (durata circa 90 minuti), o scegliere l'ingresso singolo a uno dei due siti (45 minuti). Il percorso unico offrirà al pubblico la speciale opportunità di attraversare la scala antica del Duomo di Napoli che collega i due complessi museali. L'iniziativa, è stata presentata nella Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia dalla soprintendente Fabrizia Paternò di San Nicola,, Vito Gagliardo (Presidente de La Scintilla), Francesca Ummarino (Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro) con loro Girolamo Carignani di Novoli, (Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro).

Firmato l'accordo di collaborazione tra le due istituzioni e La Scintilla alla presenza di tutti i giovani e le loro famiglie, gli operatori, gli educatori e le guide specializzate. Nel logo SCINTILLARTE tre simboli: una luminosa "scintilla" dedicata all'associazione, la famosa "mitra" per il Tesoro di San Gennaro e l'"ala d'angelo" che rimanda al quadro del Caravaggio "Le sette opere della misericordia", custodito al Pio Monte. (ANSA).