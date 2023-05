Spalletti,siete riusciti a farmi vincere, Napoli dei miracoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - "Napoli è la città dei miracoli se siete riusciti a far vincere il campionato anche a me! Se esistesse il modo di trasformare la felicità e l'amore di stasera in energia potremmo illuminare tutti gli stadi di serie A. Grazie Napoli grazie tifosi, siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia, vi voglio bene assai". Lo ha detto il tecnico del Napoli salutando i tifosi in festa al Maradona.

