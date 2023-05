Spalletti, 'opzione esercitata, grazie di avermi avvisato'

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - Sul futuro di Luciano Spalletti a Napoli anche la prossima stagione "non ci sono problemi, loro avevano questa opzione e l'hanno esercitata e li ringrazio di avermi avvisato di averla esercitata. Poi ci sarà del tempo e ci sono ancora partite per la fine del campionato". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina, con riferimento all'affermazione pubblica del presidente del Napoli De Laurentiis al premio Bearzot, ad aprile, di avere esercitato l'opzione per allungare il contratto al prossimo anno, senza prima parlarne con il tecnico.

"Il mio dialogo con De Laurentiis? Quando si è interrotto? C'è sempre stato. Mi hanno chiesto del contratto, io li ringrazio perché hanno esercitato il rinnovo del contratto. Non stiamo facendo il processo di quando è arrivata questa comunicazione, è andata così. Da un punto di vista mio penso sempre che ci si debba parlare, per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli", ha aggiunto Spalletti, che oggi celebra il tricolore, ma risponde anche sul suo futuro, sottolineando che il club ha esercitato l'opzione per il terzo anno mandandogli una pec. Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra Spalletti e De Laurentiis per chiarire le strade del tecnico. Spalletti intanto risponde anche a come si può andare avanti dopo lo scudetto: "I presupposti restano di avere una squadra forte. Giuntoli sta già lavorando sulla squadra per anticipare i tempi, ci vogliono confronti all'interno dove ognuno dice quello che pensa e si va a provare a fare una squadra ancora più forte".(ANSA).