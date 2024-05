Incendiato escavatore nell'Avellinese, matrice dolosa

È di chiara matrice dolosa l'incendio che poco dopo le quattro di stamattina ha distrutto un escavatore all'interno di un cantiere di Mercogliano, in provincia di Avellino. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco prima che si propagassero ad un altro automezzo. Sul posto, confermano i carabinieri, è stato trovato l'innesco che ha dato origine alle fiamme. Il cantiere era stato avviato nella mattinata di ieri da un'impresa di Casavatore, in provincia di Napoli, che si è aggiudicata i lavori, per un importo di 4,2 milioni di euro, di abbattimento e ricostruzione della scuola elementare "Ernesto Amatucci". Indagini sono in corso da parte degli investigatori del Comando provinciale di Avellino che stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

"Siamo molto turbati -ha dichiarato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio- da un episodio che fa molto male, ma che costituisce una ulteriore spinta a battersi per la legalità e la sicurezza dei cittadini".



