Enzo Avitabile a Tripoli, successo per la cultura campana

(ANSA) - IL CAIRO, 06 MAG - Enzo Avitabile ha tenuto questa sera a Tripoli un concerto che ha ripercorso in chiave acustica gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica ma soprattutto ha confermato quanto grande sia l'interesse che il popolo libico ha per la cultura e l'arte italiane. Lo si è appreso dalla capitale libica dove il cantautore, compositore e sassofonista napoletano ha riscosso un altro entusiastico successo di pubblico.

Organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Tripoli in collaborazione con il Dipartimento di Antichità della Libia (DoA), il concerto dal titolo "Acoustic World" si è svolto nel celeberrimo "Castello Rosso" e ad accompagnare Avitabile sono stati i musicisti Gianluca Di Fenza ed Emidio Ausiello.

L'esibizione di uno dei maggiori interpreti della "World Music" ha aggiunto un nuovo tassello all'attività di promozione culturale portata avanti dalla Rappresentanza diplomatica italiana in stretto coordinamento con i propri partner libici.

Nel concerto la tradizione musicale italiana ha dialogato con quella libica in un incontro che fonti dell'Ambasciata hanno definito "intimo, fatto di emozioni e di intrecci di storia, tradizioni e innovazione musicale" anche grazie alla partecipazione del noto cantante, compositore e attore libico Nadal Fathi Kahlou e di un altro artista, Aiman Al Shatani.

Il musicista ha presentato in apertura alcuni brani locali ed ha duettato con Avitabile interpretando "Carmela", uno dei brani più rappresentativi della tradizione musicale partenopea del grande compositore Sergio Bruni. Si è trattato di "un momento di grande emozione che ha consacrato il forte legame esistente tra i due popoli", ha sottolineato la fonte. (ANSA).