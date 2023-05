A Boscoreale il concorso nazionale musicale 'Vincenzo Bellini'

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Quarta edizione del concorso nazionale per scuole medie ad indirizzo musicale 'Vincenzo Bellini' promosso dall'Istituto comprensivo Secondo Dati di Boscoreale. Si torna in presenza dopo l'edizione on line dell'anno scorso causa Covid.

Tre le giornate della rassegna, un vero e proprio percorso musicale, fino al 5 maggio, con all'opera la commissione per giudicare i partecipanti. Le categorie esaminate per le scuole secondarie di primo grado sono state: solisti, musica d'ensemble e orchestre. Quest'anno, ad ospitare l'iniziativa è stato l'Auditorium Centro culturale Villa Regina del Parco Nazionale del Vesuvio di Boscoreale.

"Il lavoro - sottolineano i promotori - è stato come sempre tanto e duro, ma ancor di più lo è l'orgoglio di aver raggiunto risultati emozionanti anche per questa quarta edizione del concorso, con la consapevolezza che tutto ciò che è stato fatto contribuisce all'ottimo funzionamento di una realtà territoriale come la nostra scuola. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che anche quest'anno hanno voluto accompagnare questa manifestazione credendo fortemente nel suo valore educativo. Ovviamente i ringraziamenti vanno ai professori Giuseppe Tarantino, Nicola Marano, Antonio Buono, Pasquale Sorrentino e al preside Pasquale Mirone". (ANSA).