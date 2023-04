Tenta operazione alle Poste con documenti falsificati

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - A Cicciano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e sostituzione di persona un 22enne della provincia di Avellino.

I militari - su indicazione della centrale operativa - intervengono nell'ufficio postale. Era stata segnalata la presenza di un giovane che voleva effettuare delle operazioni allo sportello ma i suoi documenti di identità destavano più di qualche sospetto.

Dagli accertamenti i militari hanno appurato che il 22enne era in possesso di una tessera sanitaria e di una carta di identità riportante sì la foto del giovane ma intestata e rilasciata ad un'altra persona.

Il giovane è in attesa di giudizio mentre i documenti sono stati sequestrati. (ANSA).