Bimba travolta da auto, la madre non aveva la patente

Non aveva la patente la donna di 33 anni che a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha travolto e ucciso in retromarcia la figlia di 7 annni nel pomeriggio di ieri. Lo si apprende dai Carabinieri. Probabilmente si stava esercitando alla guida della vettura, un'Audi A3. Anche un conoscente della donna è stato travolto durante la manovra ma è rimasto praticamente illeso. In un primo momento, alcuni testimoni avevano riferito che il responsabile dell'investimento era un pirata della strada, poi allontanatosi. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno portato invece in poco tempo alla scoperta della verità. Sul corpo della piccola sarà effettuata l'autopsia, poi si svolgeranno i funerali.

Si stava esercitando alla guida di un'auto la donna di 33 anni che nel pomeriggio di ieri ha travolto ed ucciso, dopo aver ingranato per errore la retromarcia, la figlia di 7 anni. Coinvolto nell'incidente, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Casalnuovo, anche il proprietario dell'auto e conoscente della donna, che si trovava vicino alla bimba ma che non ha riportato particolari conseguenze. La tragedia si è consumata in via Buccafusca, alla periferia del paese, nei pressi della villa comunale. La vettura sulla quale la donna si stava esercitando era una Audi A3. Purtroppo, invece di mettere la prima, è andata in retromarcia e per la piccola, che si trovava dietro l'auto turbodiesel non c'è stato nulla da fare. Sono stati fatti arrivare sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 ma la bambina è morta sul colpo.

La tragedia si era consumata da poco quando ieri, alle 16.15 i Carabinieri sono arrivati in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. Sono stati avvicinati da diverse persone, a terra il corpo senza vita di una bambina di 7 anni. Sul posto contemporaneamente anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per la piccola non c'era più nulla da fare.