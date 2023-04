Carabinieri arrestano pusher dopo appostamento a Giugliano

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga un 30enne di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine.

I militari - in abiti civili - si sono appostati in via Appia Sud mentre il 30enne era a bordo della propria auto nella piazzola di sosta difronte un fast-food americano. Si è avvicinato un suv: di qui lo scambio e l'intervento dei militari. Nelle mani del cliente 5 dosi di cocaina mentre il pusher è stato trovato in possesso di altre tre bustine della stessa sostanza, di un paio di dosi di marijuana e una stecchetta di hashish. La droga era in un vasetto di vetro, sequestrata anche la somma di 25 euro ritenuta provento del reato.

L'arrestato è in attesa di giudizio mentre il cliente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore. (ANSA).