Muta/menti per 'adoleggenti', "incontro ravvicinato d'autore"

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "Una pancia piena di emozioni. Un naso che ricorda tutto. Piedi che crescono in continuazione. Un viaggio metaforico e concreto intorno al corpo di una creatura misteriosa e familiare al tempo stesso, turbolenta e prodigiosa, unica e straordinaria... proprio come ogni bambino! È 'Dentro me cosa c'è?' (Terre di Mezzo 2022), un caleidoscopico e poetico albo illustrato che nasce dall'incontro con i bambini, si nutre delle loro parole e del loro modo di guardare sé stessi e il mondo e compie un viaggio dentro l'infanzia e le sue emozioni che passa dalla fisicità. Le due autrici sono Daniela Carucci e Giulia Pastorino". E' quanto afferma una nota dell'iniziativa 'Muta/menti per 'adoleggenti'", per/corso culturale-informat(t)ivo, formativo, trasformativo e performativo − di educazione alla lettura condivisa e partecipata dal basso curato dall'Associazione culturale Kolibrì (presieduta da Donatella Trotta), in partenariato con molteplici enti e istituzioni, che si avvale del finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura).

Le due autrici genovesi ne parleranno in due incontri interattivi, domani, giovedì 20 aprile (dalle ore 16, nella Sala Filangieri dell'Archivio di Stato) e venerdì 21 aprile alle ore 10 (nella Biblioteca Annalisa Durante ospitata nello spazio comunale di Piazza Forcella) con ragazzi, studenti e docenti "che scopriranno concretamente, con la genesi dell'albo, anche le potenzialità creative in due workshop trasversali a tutte le età". L'appuntamento del 21 aprile (con le comunità educanti dell'IC Ristori, Campo del Moricino, Russo-Montale, Plesso Froebeliano 19° Circolo didattico e I.C. Porchiano-Bordiga) apre la tre giorni "di pubblica lettura, sociale ed inclusiva" dal titolo Napoli che legge, promossa dal Patto per la lettura della città di Napoli, di cui Kolibrì è parte attiva nel tavolo territoriale "Reading Forcella", che culminerà il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, con ulteriori due appuntamenti. (ANSA).