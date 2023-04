'Economia Umana', si chiude ciclo studio su Giuseppe Toniolo

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Con "Economia Umana", Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi- Nocera Umbra- Gualdo Tadino e di Foligno, originario di Boscoreale (Napoli), conclude il ciclo di studio sulla figura dell'economista cattolico, Giuseppe Toniolo 1845-1918).

Il saggio di Sorrentino sviscera, attraverso un'attenta analisi, il "rapporto tra etica , economia e disuguaglianze", che la globalizzazione dell'economia del nuovo millennio sta generando. Un libro che vuole suscitare interesse intorno al pensiero dell'economista cattolico veneto, poco considerato dai grandi studiosi di economia dello scorso secolo. In questo saggio di economia sociale, il vescovo di Assisi mette in risalto "tutta la freschezza", le vie d'uscita e i paradossi di questa economia del nostro tempo, basata tutta sullo scambio consumistico.

Il filo rosso che l'attraversa è la costante ricerca di un orizzonte che faccia dell'economia un mercato che tenda verso una giustizia redistributiva delle risorse economiche prodotte dall'uomo.

"Questo lavoro di Domenico Sorrentino va salutato con simpatia e ne va favorita la diffusione finchè altri studiosi e ricercatori, ripercorrendone le tracce, aggiungano nuovi anelli che, con il tempo, possano allungarsi e rafforzarsi- conclude il prof. Stefano Zamagni, autore della prefazione al libro.

In precedenza, Sorrentino aveva pubblicato "L'economista di Dio", nel 2001 e "Una chiesa nella storia", nel 2007. Con "Economia Umana- lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica", si conclude la "trilogia".

Edizione VP (vita e pensiero- Milano pag. 246).