A Pomigliano si ricandida Russo, 83 anni, sindaco sei volte

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 15 APR - "Non avere il Pd in questa tornata elettorale non è una buona notizia. Mi auguro che riformino la struttura, in quanto si tratta di una forza importante in questa città". Così Lello Russo, candidato sindaco per l'area riformista a Pomigliano d'Arco (Napoli), che guida una coalizione di 11 liste, tra le quali i socialisti, ma anche una civica nella quale sono confluiti i 'dissidenti' del Pd locale, ed il segretario cittadino dei Dem, nonchè ex vicesindaco, Eduardo Riccio, che presentò le proprie dimissioni poche ore prima di quelle di massa dei 13 consiglieri comunali che lo scorso febbraio decretarono lo scioglimento della Civica assise.

Tra le liste di appoggio, inoltre, la civica Oblò nella quale è confluito Salvatore Esposito, ex assessore alle Politiche sociali nella sciolta amministrazione comunale, ed amico dell'ex ministro Luigi Di Maio.

"Faccio gli auguri agli altri candidati, Vito Fiacco e Marco Iasevoli, per un confronto leale e serio nel bene della nostra amata città", ha aggiunto Russo. "E se i Verdi sono riusciti a presentare la lista, anche al loro candidato. Mi spiace che il Pd non sia in competizione, mi auguro un suo ritorno in campo in quanto forza importante della nostra città. Non averlo in questa tornata elettorale non è una buona notizia".

Russo, 83 anni, ex senatore di area socialista, è stato sindaco di Pomigliano d'Arco per ben sei volte, per un totale di 25 anni di guida della città. (ANSA).