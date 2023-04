Spalletti "protesta curve penalizza come assenza Osimhen"

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - ''Il fatto che le curve non stiano a sostenere la squadra ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen e questo non è giusto per la squadra. Poi non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha torto. Ma quello che non deve essere fatto è penalizzare la squadra''. Luciano Spalletti si rammarica per la protesta dei tifosi delle curve che domani rimarranno in silenzio durante la sfida al Milan per protestare sia contro la mancata possibilità di portare bandiere e altri oggetti all'interno dello stadio, sia per l'aumento dei prezzi dei biglietti ritenuto eccessivo.

''Quello che abbiamo fatto - osserva il tecnico - lo abbiamo fatto con tutte le componenti che sono vicine alla squadra e anche la vicinanza del pubblico è un stata una componenete importantissima. Quando una di queste ci viene a mancare se non riusciamo tutti a dare qualcosa di più siamo penalizzati. Io - conclude Spalletti - apprezzo i sacrifici che vengono fatti per acquistare i biglietti e capisco che sia difficile, ma dobbiamo capire che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la squadra''. (ANSA).