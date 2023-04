Hashish e coca tra cornetti e caffè, barista in manette

(ANSA) - CASERTA, 01 APR - Venivano consumati non solo cornetti e cappuccini in un bar di San Prisco, nel Casertano, ma anche vari tipi di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che con i cani delle unità antidroga di Sarno (Salerno), hanno fatto irruzione nel bar sequestrando stupefacente e arrestando il titolare di 35 anni, che è finito in carcere. Al momento dell'irruzione, il barista ha subito consegnato ai militari una bustina di hashish che teneva appoggiata sul bancone; l'immediata perquisizione ha consentito di rinvenire, tra gli utensili utilizzati per servire i clienti, anche un coltello intriso di hashish, una frusta artigianale ed un bastone. Inoltre in uno dei locali del bar, i cani antidroga hanno individuato un piatto d'acciaio con evidenti tracce di cocaina I carabinieri hanno quindi perquisito anche l'abitazione del titolare, distante poche decine di metri dal bar, dove sono state rinvenute altre sei dosi di hashish, due di marijuana, un contenitore con semi di marijuana e materiale vario per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente. Sono stati inoltre trovati una pistola taser ad impulsi elettrici e 885 euro in contanti. Tutto ciò che è stato trovato, insieme al bar, è stato sequestrato, mentre il 35enne titolare è stato ammanettato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

