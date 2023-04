Paolino Avella, il ricordo a 20 anni dalla tragedia

(ANSA) - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NAPOLI), 31 MAR - La città di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) ricorda Paolino Avella, studente che morì a 17 anni nel tentativo di sfuggire a due rapinatori che, dopo averlo intercettato fuori scuola, volevano rubargli lo scooter. Mercoledì 5 aprile, a venti anni di distanza da quella tragedia, l'associazione 'Paolino Avella onlus' e il polo liceale 'Salvatore Di Giacomo' col patrocinio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, hanno organizzato una giornata di eventi. Le iniziative sono state illustrate in conferenza stampa alla presenza di docenti, del vicepreside Domenico Licciardo, dell'avvocato Alfredo Avella, papà di Paolino e presidente della onlus a lui intitolata, dell'assessore allo Sport di San Sebastiano al Vesuvio Ignazio Simeoli, dell'ex studente del liceo e testimonial dell'evento, Ciro Limatola, voce di Radio Kiss Kiss, della giornalista Luciana Esposito, amica di Paolino ed ex studente del liceo.

Mercoledì alle 9.30 inaugurazione dei giochi del ventennale al campo di basket polo liceale 'Salvatore Di Giacomo' (conduce l'evento Ciro Limatola, speaker di Radio Kiss Kiss). A seguire, premiazione dei vincitori delle borse di studio del concorso giornalistico e concorso d'arte 'Paolino Day il ventennale'.

Proiezione del cortometraggio 'Diciotto anni per sempre' realizzato da alunni del polo liceale e presentazione del libro 'Paolino Avella - il Ragno' di Luciana Esposito. Alle 12.00 prenderà il via il corteo 'Il cammino dei ricordi - dalla scuola alla stele'. In pomeriggio allo stadio comunale 'Capasso' triangolare di calcio tra Liceo Di Giacomo e Asd San Sebastiano calcio Mazzeo e artisti ex alunni e professori. Padrino della manifestazione Gino Rivieccio.

Giuseppe Giordano, assessore del Comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) con delega alle Politiche Sociali, Scuola e Innovazione ha comunicato la volontà di ridare vita alla web radio intitolata a Paolino Avella, nata nel 2014 nel Centro Polifunzionale giovanile sangiorgese. (ANSA)