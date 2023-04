Frana di Ischia: 29 mila euro di aiuti con la Charity Night

(ANSA) - ISCHIA, 31 MAR - Una sinergia virtuosa tra Napoli ed Ischia permetterà di distribuire 29 mila euro di alimenti e generi di prima necessità agli sfollati di Casamicciola. La Catena Alimentare Nunzia Mattera, associazione onlus che da anni aiuta i meno abbienti dell'isola verde, inizierà lunedì prossimo la distribuzione di card per ottenere cibo, indumenti per bambini, pannolini e quanto può servire in questo periodo ai numerosi abitanti di Casamicciola colpiti dalla calamità naturale dello scorso novembre ed allontanati dalle loro abitazioni, grazie alla notevole donazione ricevuta dalla Charity Night Ischia.

Ad inizio febbraio a Napoli è stata organizzata questa serata di gala benefica (con la partecipazione tra gli altri di Biagio Izzo, Maria Vera Ratti e dello chef Nino Di Costanzo) ideata da Valentina De Nunzio e realizzata insieme ad Ester Chianelli, Alessandra Iasiello e Raffaella Rocco grazie alla quale tanti napoletani che frequentano ed amano l'isola verde hanno dato un contributo da devolvere ai casamicciolesi messi in ginocchio dalla terribile alluvione e dalla successiva frana che ha devastato diverse zone del loro comune. L'evento ha permesso di raccogliere l'importante somma affidata alla Catena Alimentare che la distribuirà agli sfollati per mezzo di card da spendere in supermercati e negozi isolani convenzionati con l'associazione che da lunedì prossimo ne inizierà la consegna.

"Questa donazione ci permetterà di rendere la Pasqua di tanti nostri concittadini meno problematica", dice Francesco Di Noto Morgera presidente della associazione onlus mentre Valentina De Nunzio aggiunge: "Abbiamo voluto organizzare qualcosa che potesse dare un sollievo agli ischitani, nel segno della solidarietà e dell'affetto che tanti napoletani provano verso l'isola ed i suoi abitanti: insieme si possono fare cose utili e concrete". (ANSA).