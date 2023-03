Sorrento Roads by 1000 Miglia, un week end con auto da sogno

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sorrento Roads by 1000 Miglia farà tappa domani, 31 marzo, a Sorrento quando si potranno ammirare trentacinque vetture da sogno provenienti da tutta Europa. Le auto saranno in giro per il weekend tra le due costiere e la reggia di Caserta. Un tour che transiterà, nella spettacolare della Reggia di Caserta, tra le ripide scogliere delle costiere sorrentino-amalfitane. Passando tra agrumeti e scorci di bellezza unica, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne.

Tra questi bolidi ci sarà la Bmw 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del format Roads by 1000 Miglia, numerosi saranno driver e navigatori che arriveranno dall'estero: belgi, tedeschi, olandesi, britannici e svizzeri.

La giornata di domani, a partire dalle 8.45, è dedicata alla gara di regolarità, con i concorrenti chiamati a misurarsi con quattro blocchi di prove cronometrate: il primo sulla sponda sud orientale del Golfo di Napoli, il secondo nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e valido per il Trofeo Cento Anni dell'Aeronautica Militare, il terzo sui Monti Lattari e per finire quello di Priora sulla via del ritorno a Sorrento. I controlli timbro saranno invece a Maiori, a segnare l'arrivo in Costiera Amalfitana, ed a Sant'Agata sui due Golfi, con vista sulle baie di Napoli e Salerno. Sabato si comincia alle ore 9.30 con l’esposizione delle vetture a Sorrento in piazza Veniero, nel cuore del centro storico di Sorrento: le affascinanti livree che abbracciano oltre ottant’anni di storia dell’automobile saranno esposte al pubblico ed al voto della giuria popolare formata da 15 cittadini della penisola sorrentina chiamata ad eleggere le due preferite, una vettura storica ed una moderna (post 1980). Nel corso della mattinata le eccellenze gastronomiche ed artistiche locali delizieranno i partecipanti che potranno godere di una dimostrazione sull’arte autoctona di lavorazione del latte e di una visita al Museo Correale. Con la seconda edizione del Trofeo Città di Sorrento, sfide 1 contro 1 di regolarità al centesimo di secondo sulla passeggiata di corso Italia, al via alle 17, si concluderà l’attività sportiva della manifestazione: l’equipaggio vincitore otterrà la garanzia di partecipazione a Coppa delle Alpi 2024, così come il primo classificato assoluto che riceverà anche una coppia di orologi Chopard 1000 Miglia edizione limitata Sorrento Roads. “Un evento che porterà in Costiera proprietari ed equipaggi di prestigiose vetture d’epoca ansiosi di scoprire le meraviglie uniche al mondo dei nostri territori - sottolinea l’amministratore delegato di Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino -. Al tempo stesso ci sarà la possibilità per sorrentini e turisti di ammirare in tutto il loro splendore alcuni modelli da sogno che hanno fatto la storia dell’automobile”.(ANSA).