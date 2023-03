Sindaco Napoli, più agenti di notte e strumenti a comuni

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Più agenti in città soprattutto nei turni notturni e maggiori strumenti operativi nelle mani del sindaco. Queste in primis le richieste che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, secondo quanto apprende l'ANSA, formulerá domani al ministro Piantedosi alla luce del "primo proficuo incontro al Viminale a novembre".

Domani è in programma infatti un incontro tra il responsabile del Viminale e i sindaci di Napoli, Roma e Milano proprio sulla sicurezza, in particolare nella zona delle stazioni. In generale, Manfredi richiede "un forte impegno del Governo sul fronte sicurezza e tenuta sociale del nostro territorio". Sin dal suo insediamento il sindaco di Napoli ha favorito un coordinamento stretto tra Istituzioni e forze di polizia "per rispondere alle necessità soprattutto in alcune zone della città". (ANSA).