Fotografia, esperti nel Salernitano per Photo&Show B2B

(ANSA) - SALERNO, 24 MAR - Baronissi (Salerno) sarà per due giorni capitale della fotografia con la prima edizione del Photo & Show B2B. Dopo oltre 30 anni, torna infatti in Campania l'evento dedicato al settore (si terrà all'Hotel dei Principati), con esperti e testimonial d'eccezione, oltre 10 relatori da tutta Italia che interverranno per supportare, consigliare e raccontare la loro visione della fotografia e del video a 360 gradi; ci saranno quattro set con modelle a servizio delle prove fotografiche. Per Gerry Capaccio, Presidente degli artigiani fotografi di CNA Salerno (Confederazione Nazionale dell'Artigianato), "superato il difficile periodo del lockdown in cui l'associazione ha mostrato cosa significhi essere vicino agli artigiani dell'immagine, ora è il momento di fare rete e rilanciare questo settore". All'evento saranno presenti tante aziende di livello internazionale che mostreranno tutte le novità e le tecnologie del settore fotografico, con video e droni. "Abbiamo già raggiunto le 1000 registrazioni a conferma che l'evento ha attirato l'attenzione e l'interesse di professionisti che arriveranno a Baronissi da tutte le regioni - ha aggiunto Fabio Carrasta, organizzatore dell'evento - il Photo & Show B2b sarà un'occasione unica per tutti i professionisti del mondo legato alla fotografia per incontrarsi, condividere conoscenze e competenze, e scoprire le ultime novità". Tra gli ospiti Maurizio Galimberti, fotografo di fama internazionale che vanta opere uniche realizzate a Jonny Depp, Robert de Niro e Lady Gaga, e che esporrà tre suoi lavori.

