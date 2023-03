Due detenuti maggiorenni evasi da istituto minorile beneventano

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Due detenuti campani, entrambi 21enni, sono evasi alle prime luci dell'alba dal carcere minorile di Airola, nel Beneventano. Lo rendono noto l'Uspp e l'UIL P.A. PP.

Secondo quanto si è appreso si tratta di due detenuti comuni, finiti in cella per reati contro il patrimonio.

"Sono anni - ribadiscono Ciro Auriccio e Eugenio Ferrandino, segretari regionali, rispettivamente dell'Uspp e dell' UIL P.A.

PP - che denunciamo le carenze e le criticità del sistema penale minorile. In particolar modo, nell'ultimo anno, abbiamo denunciato le carenze strutturali dell'istituto airolese per le quali è stata deliberata la completa ristrutturazione. Ancora una volta chiediamo che i detenuti maggiorenni scontino la pena non nel circuito non nel circuito penale minorile ma in quello ordinario per adulti".

"Nelle more della ristrutturazione - aggiungono i due sindacalisti - abbiamo chiesto lo sfollamento dell'utenza detentiva e la chiusura totale dell'istituto prima del piano ferie estivo del personale: non è un caso che negli ultimi mesi si sono succeduti svariati eventi critici anche gravi".

"Ribadiamo pertanto le nostre richieste, per scongiurare la reiterata cronaca di una morte annunciata", concludono Auricchio e Ferrandino. (ANSA).