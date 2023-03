Ex Whirlpool: presentate due manifestazioni di interesse

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Per l'opificio ex Whirpool alla scadenza del termine previsto dall'avviso pubblico sono state presentate due distinte manifestazioni di interesse che saranno vagliate nei termini e nei modi previsti dal medesimo avviso. Lo rende noto il commissario straordinario della Zes Campania, Giosy Romano.

"La presentazione di due distinte offerte induce ad essere ottimisti - spiega Romano - per la risoluzione positiva della vicenda e costituisce segno tangibile del buon lavoro di sinergia posto in essere con la pubblicazione della procedura ad evidenza pubblica". (ANSA).