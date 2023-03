Camera Commercio Napoli:Fiola,associazioni come 'vaiasse'

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "Io da presidente della Camera di Commercio appena finisce la conferenza stampa di oggi comincio a chiamare i rappresentanti di chi mi ha attaccato, per farmi dire cosa hanno intenzione di fare per i prossimi quattro anni. Vi assicuro che sono stati qua solo a gridare, a Napoli si dice a fare le 'vaiasse', io rispondo con i fatti". Lo ha detto Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli rispondendo, a margine della sua conferenza stampa al comunicato di critiche nel suo operato dei giorni scorsi da parte dei membri di Ance, Claai, Cna, Cdo, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria.

"Finora - ha detto Fiola - li abbiamo avuti in consiglio e sinceramente non hanno fatto una proposta. Se mi portassero una copia di progetti proposti o una registrazione, io farei ammenda. Ma la verità è che oggi a Napoli c'è un'altra Camera di Commercio, se vi adeguate porte aperte, se continuate così contano i numeri nella vita". (ANSA).