Movida a Napoli, controlli e sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - La Polizia Locale di Napoli, come di consueto nei fine settimana, ha intensificato i controlli lungo le principali arterie cittadine, interessando strade e piazze dei quartieri collinari, di Chiaia e del centro storico, con un totale di 80 vetture controllate, 243 verbali elevati, 13 rimozioni effettuate per infrazioni di sosta, 3 patenti ritirate, 6 veicoli sequestrati e 12 sottoposti a fermo. Tra le illiceità più diffuse la mancata copertura assicurativa, la guida senza patente, l'omessa revisione ed il mancato uso del casco. In zona Mergellina è stata prestata particolare attenzione alla zona degli chalet, con 41 veicoli controllati, 90 verbali elevati per infrazioni al codice della strada ed un noto locale sanzionato per violazione in materia di impatto acustico. Denunciato il conducente di un'auto per false generalità. Nel centro cittadino controllati 39 veicoli e fatti 29 verbali. Diversi i controlli in piazza Garibaldi agli esercizi pubblici, con tre sanzioni per l'installazione di tabelle pubblicitarie abusive e due per l'occupazione illecita del suolo pubblico.

I Carabinieri a loro volta hanno presidiato le strade più affollate del weekend: 136 persone identificate e 50 veicoli passati al setaccio. Tre i parcheggiatori abusivi denunciati in via Cuoco: chiedevano denaro anche a chi aveva trovato parcheggio sulle strisce blu. Una doppia tariffa per gli automobilisti: quella imposta dal parchimetro e quella "a piacere" dei parcheggiatori. Denunciato anche un 17enne che aveva nel sottosella del suo scooter un taglierino e un cacciavite appuntito. Ancora due giovani denunciati in piazza san Pasquale: dopo aver tentato di eludere un posto di controllo dei carabinieri sono stati fermati e trovati in possesso di tirapugni. Guai anche per un 60enne, titolare di un locale notturno della zona. Tre i lavoratori in nero rilevati, gravi le carenze igienico sanitarie documentate. Il locale è stato chiuso: 55 i chili di alimenti sequestrati, 26mila euro l'importo delle violazioni contestate. Venti le contravvenzioni al codice della strada notificate. Molti i ragazzini senza casco. Due di questi avevano addosso droga destinata all'uso personale. Sono stati segnalati alla Prefettura. (ANSA).