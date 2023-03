Bus e tre auto coinvolti in tamponamento vicino a Atripalda

(ANSA) - AVELLINO, 19 MAR - Incidente stradale nella notte sulla variante di Avellino nel quale sono rimasti coinvolti un bus e tre auto. Sul posto, nei pressi di Atripalda all'altezza dello svincolo per l'Alta Irpinia, sono intervenuti i vigili del fuoco: l'incidente sarebbe stato causato da un tamponamento a catena.

Un giovane di 20 anni, alla guida di una delle auto coinvolte, è rimasto ferito e trasportato in ospedale ad Avellino. Nessun passeggero era a bordo dell'autobus. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le auto incidentate e a mettere in sicurezza la carreggiata. (ANSA).