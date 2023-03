Fi Campania: Tajani, le polemiche non si fanno sui giornali

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Le polemiche si fanno nelle sedi istituzionali e non sui giornali. Non serve". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani rispondendo alla domanda di un giornalista sulle polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi all'interno di Forza Italia, a Napoli.

Replicando a chi ha stigmatizzato l'assenza di alcuni coordinatori e alcuni esponenti del gruppo consiliare di Napoli all'appuntamento elettorale che si è tenuto oggi a Napoli, Tajani ha aggiunto: "Se qualcuno non vuole partecipare è una scelta sua. Nel partito si discute sempre. L'interesse principale deve essere del partito e non personale. Se qualcuno ha qualcosa da dire lo dica nelle sedi interne e non sui giornali". (ANSA).