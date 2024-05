Tre persone di cui non si conosce l'identità sono state ricoverate all'ospedale Pellegrini di Napoli per ferite da colpi d'arma da fuoco riportate alle gambe e ai glutei. Nessuno è in pericolo di vita.

Sull'episodio indaga la polizia di Stato: ancora da accertare la dinamica dei fatti. La sparatoria - stando alle prime indiscrezioni al vaglio degli investigatori - sarebbe avvenuta a Corso Amedeo di Savoia, quartiere Stella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA