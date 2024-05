Torre del Greco, due rapine a mano armata in pochi minuti

Due rapine a mano armata a pochi minuti di distanza l'una dall'altra: cresce la tensione a Torre del Greco. I fatti sono avvenuti ieri sera, sempre su via Nazionale e in meno di mezz'ora. Sugli episodi indagano ora i carabinieri della locale compagnia.

Stando a ciò che si apprende, il primo colpo è stato messo a segno attorno alle 22.30, quando tre sconosciuti col volto coperto, due dei quali armati, hanno fatto irruzione in una pizzeria e preteso dal titolare denaro e un telefono cellulare.

Per entrare hanno scalciato fino a danneggiare la porta d'ingresso. Portati via circa 60 euro e un cellulare iphone.

Intorno alle 22.55 è stato necessario un nuovo intervento dei carabinieri. Un ragazzo di 21 anni, questa la ricostruzione fornita ai militari dell'Arma, mentre stava prelevando denaro contante da uno sportello bancomat, è stato circondato da tre persone col volto coperto (anche in questo caso due sarebbero state armate), che l'hanno picchiato e poi colpito alla testa con il calcio della pistola, pretendendo la somma appena prelevata, insieme a telefono cellulare e portafogli. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i sanitari del pronto soccorso gli hanno diagnosticato contusioni al capo e al volto e una ferita al cuoio capelluto per una prognosi di sei giorni.





