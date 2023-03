Avevano 18 cardellini nelle loro abitazioni, due denunce

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Tenevano nelle loro abitazioni diciotto cardellini. Per questo motivo due uomini di di 60 enne e 63 enne di Mugnano di Napoli sono stati denunciati dai carabinieri forestale di Pozzuoli nel corso di un controllo disposto dal Gruppo CC Forestale di Napoli e condotto con le guardie venatorie zoofile della Lipu di Napoli per la tutela della fauna e della flora protetta.

I militari hanno accertato che i cardellini erano detenuti all'interno delle abitazioni dei due uomini in piccole gabbie.

Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per 400 euro. I cardellini venivano rimessi immediatamente in libertà.

(ANSA).