Auto in fiamme nella notte nel centro di Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - La scorsa notte, intorno alle 3,30, i vigili del fuoco sono in via Acquaviva, nel comune di Caserta, allertata da alcuni passanti che vedevano uscire fumo e fiamme da un'automobile parcheggiata lungo la strada. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio che aveva già interessato gran parte dell'autovettura limitando i disagi per la circolazione veicolare e per la popolazione residente. (ANSA).