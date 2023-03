Sébastian Jacot in concerto a San Pietro a Majella

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Prosegue con l'esibizione del primo flauto dei Berliner Philharmoniker la rassegna "I concerti del Conservatorio": oggi, venerdì 17 marzo ore 18. La sala Scarlatti del San Pietro a Majella ospiterà Sébastian Jacot, che proporrà "Dal Barocco al Novecento" in compagnia del pianista Raffaele Maisano.

Definito una "rockstar del flauto", Jacot è apprezzato a livello internazionale per la capacità di combinare un raffinato virtuosismo con una musicalità fortemente evocativa. Nel suo curriculum spiccano i primi premi conseguiti nelle più prestigiose competizioni mondiali di flauto, dalla Kobe International Flute Competition del 2013, alla Munich ARD Music Competition del 2015. Oltre che da una rilevante attività solistica, la carriera di Jacot è segnata dalla collaborazione con numerose orchestre e con direttori del calibro di Herbert Bloomstedt, Riccardo Chailly e Michael Tilson Thomas.

Il concerto prenderà il via con la Sonata BWV 1034 di Bach, proseguendo poi con musiche di Paul Hindemith, Sigfrid Karg-Elert e Carl Philipp Emanuel Bach fino alla conclusiva Sonata per flauto e pianoforte di Francis Poulenc. (ANSA).