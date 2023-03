Arresti in serie nel Casertano alla "rotonda dello spaccio"

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Sei arresti in poche settimane, ma alla "rotonda dello spaccio" il via vai di pusher non si ferma.

Accade a San Nicola La Strada, comune alle porte di Caserta tagliato in due da viale Carlo III, importante e trafficata arteria che termina a poche centinaia di metri dalla Reggia Vanvitelliana; qualche chilometro prima, nell'ultima rotonda del Viale nel comune di San Nicola, da anni soprattutto pusher di origine africana spacciano senza sosta, e le forze dell'ordine non riescono ad interrompere il business illecito. È di questa mattina l'ultimo arresto da parte dei carabinieri: in manette è finito un 34enne del Gambia, sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di hashish ad un coetaneo di Maddaloni, che è stato segnalato alla Prefettura come assunto.

Il 34enne pusher è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Ogni giorno pattuglie dell'Arma e delle altre forze dell'ordine monitorano la rotonda, nota per lo spaccio; frequenti sono gli arresti e i sequestri di droga, ma i pusher, così come i consumatori, tornano dopo ogni retata. (ANSA).