Tour Invitalia in aziende, in Irpinia la prima tappa

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAR - Partirà da Morra de Sanctis, in provincia di Avellino, il tour che vedrà impegnato l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, ad incontrare le aziende che in questi anni hanno sottoscritto i contratti di sviluppo con l'Agenzia interamente partecipata dal ministero dell'Economia. Il primo appuntamento è fissato mercoledì 22 marzo alle 11 alla Ema (Europea Microfusioni Aerospaziali spa), l'azienda irpina leader mondiale per la produzione di componenti in superleghe di ultima generazione per motori destinati al settore aereonautico, navale ed elettrico.

La Ema è la prima ad aver firmato un Contratto di Sviluppo con Invitalia che si è concluso nel 2015- L'incontro sarà il primo di una serie di visite che si svolgeranno presso alcune realtà produttive che, beneficiando del sostegno dell'Agenzia, hanno portato sviluppo sui territori, investimenti e buona occupazione. Al termine della visita, Mattarella incontrerà i giornalisti.