Spalletti a tifosi, 'ora siate felici e non rovinate tutto' (2)

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Spalletti analizza la partita di oggi: "All'inizio del match abbiamo perso qualche linea di passaggio, non riuscivamo a essere un blocco-squadra, a fare la riaggressione. Nel secondo tempo è andata meglio perché sia Kvaratskhelia che Politano hanno capito che dovevano rientrare in mezzo al campo, così una mezz'ala si metteva accanto a Lobotka e c'era maggiore possibilità di uscita. Così abbiamo creato più occasioni. Il tecnico dell'Eintracht Glasner ha cambiato totalmente rispetto all'andata: lì ci aveva aspettato, oggi ha fatto più pressione per tentare di ribaltare il risultato". Ultimo passaggio è ancora sulla la tensione di oggi a Napoli tra le tifoserie: "Siccome abbiamo raggiunto un traguardo storico - ha detto - e i nostri tifosi sono felicissimi, ora non roviniamolo in giro per la città, ma andiamo a festeggiare contenti e felici, lasciando da parte le provocazioni".

Nel dopo partita il tecnico dell'Eintracht Francoforte Oliver Glasner esordisce facendo "le congratulazione al Napoli - ha detto - per una vittoria meritata e la qualificazione ai quarti.

Accettiamo che il Napoli sia tanto forte per noi, sappiamo nostri limiti ma sono orgoglioso per la performance della squadra in tutta la stagione. Oggi abbiamo provato il possibile ma il Napoli è stato decisamente più forte e accettiamo il risultato. Li trovo a un livello top,, come il Bayern Monaco".

Il tecnico dell'Eintracht spiega la maglia numero 12 appoggiata sul tetto della panchina dell'Eintracht: "Era lì per i nostri tifosi che mancavano stasera. Ma ora parliamo di sport, non di politica o criminalità". (ANSA).