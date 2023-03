Slot machine della camorra, confiscati beni a imprenditore

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Beni e soldi per un valore di 150mila euro sono stati confiscati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore del Casertano condannato con sentenza definitiva a sei anni di carcere per associazione camorristica, in quanto riconosciuto appartenente al clan Belforte di Marcianise (Caserta).

Il provvedimento irrevocabile di confisca è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli, ed è stato eseguito dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dai finanzieri della Compagnia di Marcianise.

Dalle indagini e dai processi è emerso che l'imprenditore ha controllato per anni a Maddaloni e nei comuni limitrofi, in regime di monopolio, la distribuzione delle slot machine a bar e locali per conto del clan Belforte. Le "macchinette" della camorra sono state imposte a tappeto a decine di attività, permettendo all'imprenditore di accumulare un ingente patrimonio anche attraverso i familiari e una rete di prestanomi. Tra i beni confiscati anche 46 slot machine installate presso numerosi esercizi commerciali di Maddaloni. (ANSA).