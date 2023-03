Incendio nell'Avellinese, evacuate due famiglie

(ANSA) - AVELLINO, 16 MAR - Molto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per due famiglie di Montella, in provincia di Avellino, evacuate stamattina dai vigili del fuoco per un incendio che ha interessato il tetto in legno dell'abitazione in via Giulio Capone e poi anche i locali del sottotetto.

Oltre alla squadra del distaccamento di Montella, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Lioni e dal Comando provinciale di Avellino è stata inviata una squadra con autoscale e autobotte. L'incendio è stato domato e l'edificio è stato messo in sicurezza. (ANSA)