Il prefetto, "evitati scontri tra i tifosi"

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Feriti tra le forze dell'ordine, danni ingenti alla città - non solo materiali, ma anche d'immagine - una guerriglia urbana che ha terrorizzato tutti: quando Napoli è ancora sotto choc per la giornata di follia appena trascorsa, continua a tenere banco la polemica sulla sicurezza: l'opposizione - da M5s ai Verdi, passando per Azione - chiede conto al ministro Piantedosi, definito "inadeguato". La domanda che ricorre è: lo scempio poteva essere evitato? Di fronte a quello che in molti definiscono un "disastro annunciato" il Viminale non interviene direttamente ma parla invece il prefetto di Napoli e fa capire che le cose potevano andare perfino peggio: "abbiamo scongiurato scontri tra i tifosi", dice.

Ma per capire le cause non basta analizzare quanto è successo ieri. Il primo aspetto, infatti, riguarda l'arrivo dei tifosi tedeschi. Al netto della questione dei biglietti - alla fine vietati ai tifosi di Francoforte con un provvedimento del prefetto, validato in seconda battuta dal Tar - la questione è quella dell'ingresso in Italia di persone la cui pericolosità era stata ben evidenziata nei rapporti di polizia. E dunque, la trasferta si poteva impedire? "No", afferma l'Associazione nazionale funzionari di polizia, con il suo portavoce Girolamo Lacquaniti. "Non c'è, al momento - dice a Radio 24 - nessuno strumento giuridico che limiti lo spostamento dei cittadini di altri paesi della Comunità Europea nel nostro paese. L'autorità amministrativa può vietare la vendita di biglietti, ma se 600-1000 tedeschi decidono che vogliono muoversi verso l'Italia non abbiamo, a meno che non si blocchino le frontiere Schengen, nessuno strumento giuridico che ci legittimi a bloccarli". Lo stesso prefetto Claudio Palomba è netto sul punto: "Nonostante il divieto di vendita i tifosi potevano circolare. Alla polizia non restava che controllare e monitorare. Ed è quello che è stato fatto".

Posto dunque che la questione è prima di tutto normativa - e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis invoca una legge anti-violenza nel calcio 'alla Thatcher' - la polemica a Napoli si è spostata soprattutto sulla gestione della piazza. La difesa d'ufficio dell'apparato di sicurezza l'ha sostenuta il prefetto Palomba che ha ringraziato le forze dell'ordine per essere riuscite "a evitare il momento di contatto tra le due tifoserie". "Il corteo di ieri dei tedeschi - ha spiegato Palomba - non è stato fermato dalla polizia, è stata una scelta.

Era un corteo di persone non armate, se avessimo fermato il corteo e fossero andati in giro gruppi di 30-50 persone sarebbe stato più difficile controllarli. Non c'è stato contatto tra le due tifoserie, ci sono stati tentativi di sfondamento ma nessuno si è fatto male tra tedeschi e napoletani e questo è il primario interesse, la tutela delle persone". (ANSA).